Несколько кузбассовцев скончались от COVID-19 за сутки

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Врачи Кемеровской области сообщили о новых жертвах коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 8 декабря, четверо кузбассовцев скончались за минувшие сутки от последствий коронавируса. Кроме того, за это же время COVID-19 заразились 356 жителей региона.


Подробную информацию о сопутствующих заболеваниях новых жертв предоставили власти Кузбасса:


  • У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
  • У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Он проживал в Чебулинском муниципальном округе.
  • У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Таким образом, всего на сегодняшний день коронавирусом заразились 77 314 жителей Кемеровской области, скончались от опасного вируса 1 606 кузбассовцев. За прошедшие сутки выписан 261 человек. Кроме того, 5 551 житель региона продолжает лечение, а 14 030 находятся под наблюдением специалистов.

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