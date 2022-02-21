Несколько кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

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Власти Кузбасса рассказали о новых жертвах коронавируса.

По оперативным данным на понедельник, 21 февраля, еще семь жителей Кемеровской области с коронавирусом скончались.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, системного заболевания. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сахарного диабета, нефропатии. Она проживала в Междуреческе.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии почек, бронхиальной астмы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта, хронического бронхита. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Анжеро-Судженске, раскрыли данные по погибшим местные власти.

Суточный прирост больных продолжает расти: сегодня он превысил 2 100. Всего с начала пандемии опасным китайским вирусом заразились 137 343 жителей Кузбасса.

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