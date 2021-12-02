Несколько кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

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Медики в Кемеровской области зарегистрировали новые случаи смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По состоянию на утро 2 декабря, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались четверо кузбассовцев. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 584 случаев.


Власти Кузбасса опубликовали официальные данные о скончавшихся за сутки пациентах:


У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.


У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.


У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.


У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.


Кроме того, еще 373 жителя региона заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе было зарегистрировано 75 142 случая заражения. За прошедшие сутки выписан из больниц 251 человек, 4 921 пациент продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

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