Несколько кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

По состоянию на утро 2 декабря, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались четверо кузбассовцев. Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 584 случаев.

Власти Кузбасса опубликовали официальные данные о скончавшихся за сутки пациентах:

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

Кроме того, еще 373 жителя региона заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе было зарегистрировано 75 142 случая заражения. За прошедшие сутки выписан из больниц 251 человек, 4 921 пациент продолжает лечение от коронавирусной инфекции.