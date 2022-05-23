Несколько кузбассовцев погибли на пожаре в многоквартирном доме

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Трое жильцов дома в Кемеровской области скончались в результате возгорания.

По данным кузбасского ГУ МЧС России, пожар на проспекте Строителей в Междуреченске произошел 20 мая. Сигнал о возгорании поступил в 13:20. На место выдвинулись девять человек и три единицы техники, рассказали корреспонденту AVOKADO в министерстве. К моменту прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. В результате в коридоре обгорело покрытие стен на площади 4 м², сгорели вещи. Общая площадь пожара составила 6 м².


Как сообщил сайту VSE42.Ru источник в экстренных службах, на месте пожара были найдены три трупа. По предварительным данным, смерть горожан наступила в результате отравления угарным газом.


Информация об инциденте уточняется.

Кадры: Телерадиокомпания "КВАНТ"

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