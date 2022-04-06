Несколько кузбасских пенсионерок перевели псевдородственнникам около 900 тыс.рублей

Пожилым жительницам Кузбасса в возрасте от 75 до 88 лет поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их "родственники" в беде. Якобы они виновные в ДТП.

– От звонивших потерпевшие узнавали, что для решения возникших из-за автоаварий проблем "родственникам" срочно требуются деньги. <...> Во всех случаях просили одинаковую сумму - один млн рублей, – передают ГУ МВД по Кемеровской области.

Мошенники просили у пенсионерок миллион рублей за спасение родных. Далее приезжал мужчина и забирал деньги.

Только после разговора с реальными близкими после убеждения, что с ними все в порядке, женщины поняли, что их обманули.

Все поверившие в легенду обратились в полицию. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".