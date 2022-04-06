+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Несколько кузбасских пенсионерок перевели псевдородственнникам около 900 тыс.рублей

0
Фото:  

Четверо пенсионерок из Кузбасса поверили в беду "родственников" и перевели им около миллиона рублей.

Пожилым жительницам Кузбасса в возрасте от 75 до 88 лет поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что их "родственники" в беде. Якобы они виновные в ДТП.

– От звонивших потерпевшие узнавали, что для решения возникших из-за автоаварий проблем "родственникам" срочно требуются деньги. <...> Во всех случаях просили одинаковую сумму - один млн рублей, – передают ГУ МВД по Кемеровской области.

Мошенники просили у пенсионерок миллион рублей за спасение родных. Далее приезжал мужчина и забирал деньги.


Только после разговора с реальными близкими после убеждения, что с ними все в порядке, женщины поняли, что их обманули.


Все поверившие в легенду обратились в полицию. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35118

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined