Несколько коронавирусных больных погибли за сутки в Кузбассе

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Прошедший день в Кемеровской области не смогли пережить еще пятеро пациентов, лечившихся от коронавируса.

По информации на утро пятницы, 3 сентября, в Кузбассе было зафиксировано еще пять случаев гибели среди горожан с COVID-19. Подробности о течении их заболевания специалисты раскрыли в правительственном Telegram-канале.

- У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1995 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштагольском муниципальном районе.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове,- говорится в сообщении властей.

Таким образом, общее количество погибших с COVID-19 в Кемеровской области с начала пандемии к текущему моменту составляет уже 1 152.


Также за минувшие сутки не обошлось и без новых случаев заражения коронавирусом: за 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 170 человек. Общее количество зараженных при показателе составило 52 386 пациентов, из которых 49 612 горожан уже вылечились от китайской болезни. Продолжают получать медпомощь еще 1 622 кузбассовца с COVID-19.

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