Несколько кемеровчан попали в больницу после ДТП с грузовиком и маршруткой

Судя по кадрам, что появились в Сети, грузовик влетел в боковую сторону маршрутки. В результате контакта на общественном транспорте появились вмятины. Кроме того, автор поста указала, что в ДТП пострадали сразу три человека и она в их числе.

– Слава Богу у меня лишь ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а вот девушке молодой и бабушке не очень повезло. У девушки нос и подбородок был сильно поврежден, а бабушка голову разбила, – уточнила она.

По данным стражей закона, автоавария произошла вчера на ул. Тухачевского,3. Тогда 26-летний водитель "ГАЗель" при перестроении из правой крайней в левую полосу движения не выдержал интервал и столкнулся с автобусом "ПАЗ", который совершил остановку для высадки пассажиров.

– Травмированы три пассажира автобуса: 18-летняя девушка и 71-летняя женщина получают лечение в условиях стационара, в 41-летняя горожанка на амбулаторном, – уточнили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что ГИБДД попросила откликнуться свидетелей автоаварии с "японцем" в Кемерове.