Несколько ДТП с участием животных произошло в Кузбассе с начала июня

Согласно официальной информации, с начала июня 2022 года на кузбасских дорогах произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, которые оказались связаны с наездом на крупных диких животных. В одной из таких автоаварий пострадал человек, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Правоохранители напомнили, что автомобилисты должны проявить особую внимательность на тех участках, где возможно появление диких животных, и проследить, что все находящиеся в машине пристегнуты.

Водителям следует быть готовыми быстро замедлиться, вплоть до полной остановки, при этом тормозной путь должен укладываться в участок, освещенный фарами.