Несколько домов в Кемерове почти на сутки останутся без воды

В предстоящую пятницу, 29 июля, некоторые кемеровчане из Заводского района с 09:00 и до 03:00 30 июня лишатся холодной воды. О предстоящем отключении предупредили в городской администрации.

Адреса следующие:

ул. Агеева, 1, 2, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Невьянская, 1 а, 1 б, 2, 3, 4, 6, 10, 11;

пер. Невьянский, 1 ,2, 3, 4;

ул. Павленко, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул. Предзаводская, 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 7, 5, 16, 17, 18, 28;

ул. Светлая, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24.

Отмечается, что в это время специалисты будут менять запорную арматуру диаметром 500 мм на улице Грузовая, 12б. В связи с обстоятельствами специалисты попросили горожан, чтобы те сделали запасы воды. Заявку на подвоз можно оформить по телефону 36-32-12.