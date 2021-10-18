Несколько домов сгорели в крупном пожаре на территории Кемерова

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В кузбасской столице произошел пожар, в котором пострадали сразу несколько частных домов. Подробности произошедшего редакции AVOKADO сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании дома в садовом обществе Сухой Искитим, расположенном севернее аэропорта, поступил в экстренные службы 17 октября в 00:10. Прибывшие на место бригады спасателей обнаружили сразу четыре дома, который горели открытым пламенем.


В результате инцидента три здания сгорели полностью, в четвертом обгорели стены и вещи на площади пять кв метра. Общая площадь пожара составила 125 кв метра. К тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники.


Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу в пострадавших дачах никто не проживал на постоянной основе. Предварительная причина произошедшего устанавливается.

Да!
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