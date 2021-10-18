Несколько домов сгорели в крупном пожаре на территории Кемерова

Сигнал о возгорании дома в садовом обществе Сухой Искитим, расположенном севернее аэропорта, поступил в экстренные службы 17 октября в 00:10. Прибывшие на место бригады спасателей обнаружили сразу четыре дома, который горели открытым пламенем.

В результате инцидента три здания сгорели полностью, в четвертом обгорели стены и вещи на площади пять кв метра. Общая площадь пожара составила 125 кв метра. К тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу в пострадавших дачах никто не проживал на постоянной основе. Предварительная причина произошедшего устанавливается.