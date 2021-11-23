"Несколько дней не вставала": кемеровчанин избил до смерти 23-летнюю девушку

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Житель кузбасской столицы отправится под суд за избиение возлюбленной, которое привело к ее смерти.

По версии следствия, в августе 2021 года 26-летний кемеровчанин решил вернуть 23-летнюю сожительницу, которая ушла жить к сестре. Пьяный мужчина приехал к ней ночью на такси, сломал двери дачного домика, в котором находилась девушка, и избил возлюбленную. Затем злоумышленник привез сожительницу домой и нанес еще несколько ударов по голове. После этого пострадавшая не вставала с дивана несколько дней и находилась практически в бессознательном состоянии, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Сожитель вызвал девушке "скорую", однако кемеровчанка скончалась в медицинском учреждении.


Когда мужчина узнал о смерти возлюбленной, он попытался скрыться от правоохранителей, однако затем сам пришел в полицию. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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