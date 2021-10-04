Несколько десятков педагогов получили по 1 млн рублей за работу в Кузбассе

Согласно данным правительства Кузбасса, в этом году с 1 сентября в школах различных районов региона приступили к работе 35 педагогов, которые прошли отбор по программе "Земский учитель". Все они получили единовременную выплату в размере одного миллиона рублей и пополнили штат учителей в 23 муниципалитетах.

Некоторые из них переехали из других городов Кемеровской области, а другие - из других регионов, например, из Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тывы и Хакасии.

Напомним, земским учителем может стать педагог до 55 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и отвечающий квалификационным требованиям. В программе также могут участвовать выпускники вузов, колледжей и техникумов 2020 года.