Несколько десятков педагогов получили по 1 млн рублей за работу в Кузбассе

1
Фото:  

Сразу 35 школьных учителей получили по одному миллиону рублей после начала работы в села и небольших городах Кемеровской области.

Согласно данным правительства Кузбасса, в этом году с 1 сентября в школах различных районов региона приступили к работе 35 педагогов, которые прошли отбор по программе "Земский учитель". Все они получили единовременную выплату в размере одного миллиона рублей и пополнили штат учителей в 23 муниципалитетах.


Некоторые из них переехали из других городов Кемеровской области, а другие - из других регионов, например, из Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тывы и Хакасии.


Напомним, земским учителем может стать педагог до 55 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и отвечающий квалификационным требованиям. В программе также могут участвовать выпускники вузов, колледжей и техникумов 2020 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29732

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined