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Несколько десятков кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки

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Появились свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области за сутки.

Как стало известно, к 11:00 3 июня число заразившихся коронавирусной инфекций в Кузбассе возросло: за минувшие сутки еще 57 человек получили данный диагноз в 17 муниципалитетах. Все они изолированы и получают лечение. Больше всего случаев заболевания выявлено в областном центре.

— Кемерово – 22, Ленинск-Кузнецкий – 8, Междуреченск – 4, Тяжинский МО – 4, Новокузнецк – 3, Промышленновский МО – 3, Кемеровский МО – 2, Мариинский МР – 2, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Юрга – 1, Крапивинский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МР – 1, Чебулинский МО – 1, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день выздоровели и покинули медучреждения уже 35 886 пациентов (59 – за последние 24 часа). Всего же с начала пандемии заболели 37 190 человек, из них 729 скончались (один за сутки).


В настоящее время 575 кузбассовцев находятся в стационарах и получают лечение, еще 1 568 остаются под наблюдением.

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