Несколько десятков кузбасских школ переведены на дистант из-за COVID-19

Отмечается, что за минувший день количество полностью закрытых образовательных учреждений увеличилось почти вдвое, однако, несмотря на такой показатель, о полном закрытии школ речи в настоящий момент не идет.

–На вчерашний день у нас были переведены на недельный дистанционный режим 931 класс в 230 школах Кузбасса. И 30 школ были полностью переведены на дистанционный режим. Уже на сегодня 1700 классов и 51 школа. Практически удвоение за сутки, — указал Цивилев.

Кроме того, он обратил внимание граждан, что в настоящий момент не видит необходимости полного перехода на дистант, несмотря на резкий скачек числа заболевших COVID-19, который произошел днем ранее.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти назвали условие для перевода кузбасских школьников на "удаленку".