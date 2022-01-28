Несколько десятков кузбасских школ переведены на дистант из-за COVID-19

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В прямом эфире радиостанции "Маяк" губернатор Кузбасса ответил на вопросы родителей школьников, которые обеспокоены возможным переводом детей на дистанционное образование в связи со сложной эпидобстановкой в регионе

Отмечается, что за минувший день количество полностью закрытых образовательных учреждений увеличилось почти вдвое, однако, несмотря на такой показатель, о полном закрытии школ речи в настоящий момент не идет.

На вчерашний день у нас были переведены на недельный дистанционный режим 931 класс в 230 школах Кузбасса. И 30 школ были полностью переведены на дистанционный режим. Уже на сегодня 1700 классов и 51 школа. Практически удвоение за сутки, — указал Цивилев.

Кроме того, он обратил внимание граждан, что в настоящий момент не видит необходимости полного перехода на дистант, несмотря на резкий скачек числа заболевших COVID-19, который произошел днем ранее.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти назвали условие для перевода кузбасских школьников на "удаленку".

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