Несколько десятков гаражей попали под ликвидацию в Кемерове

Накануне, 7 февраля, в электронном бюллетене администрации города Кемерово появилось постановление о ликвидации 34 металлических гаражей, расположенных юго-восточнее здания №7 по проспекту Ленина.

Отмечается, что демонтажу подвергнутся те постройки, которые не являются объектами капитального строительства и располагаются на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. При этом владельцы незаконно размещенных гаражей неизвестны. Вывоз и хранение строений, а также находящегося в них имущества будет осуществлен специалистами, сообщается в документе.

Демонтаж должен быть завершен не позднее 31 декабря 2022 года.