Несколько десятков человек заразились COVID-19 в Кемерове за сутки

Согласно последним данным, на территории Кемерова зафиксировано еще 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Кузбассе выявлено 366 новых больных, включая показатели столицы. Картина по остальным муниципалитетам следующая:
Новокузнецк – 61, Белово – 33, Прокопьевск – 23, Новокузнецкий МР – 19, Междуреченск – 13, Юрга – 13, Калтан – 12, Мыски – 12, Промышленновский МО – 12, Топкинский МО – 11, Киселевск – 10, Осинники – 10, Беловский МО – 9, Березовский – 8, Гурьевский МО – 8, Анжеро-Судженск – 7, Ижморский МО – 7, Яшкинский МО – 5, Крапивинский МО – 4, Юргинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тайга – 3, Кемеровский МО – 2, Мариинский МО – 2, Тисульский МО – 2, Краснобродский – 1, Полыаево – 1, Прокопьевский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яйский МО – 1.
За время пандемии в Кемеровской области заразились 75 877 человек, из которых 69 147 уже выздоровели. Еще 1 591 человек не смог пережить заражения. За последние сутки последний показатель также увеличился.
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