Несколько десятков человек с COVID-19 скончались в Кузбассе за неделю

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За минувшие семь дней коронавирусная инфекция спровоцировала смерть еще нескольких десятков жителей Кемеровской области.

Согласно данным властей, к 16 августа в Кузбассе количество умерших пациентов с коронавирусом достигло 1 059. Из них 30 скончались за последнюю неделю. Суточный прирост составил четыре человек.

- У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.
У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии хронической болезни почек, заболевания печени. Он проживал в Кемерове, - сообщили в правительственном Telegram-канале.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 49 177 кузбассовцев. За сутки этот показатель также увеличился. Число выздоровевших пациентов достигло 46 281 (+ 196 за сутки). Прожолжают получать лечение 1 837 человек, на изоляции под наблюдением врачей находятся 11 789 жителей области.

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