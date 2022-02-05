Несколько человек в Кузбассе скончались от последствий COVID-19

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Медики в Кемеровской области зафиксировали восемь новых случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным сводки на утро 5 февраля, за минувшие сутки скончались восемь кузбассовцев с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 1 945 смертей от COVID-19.


Власти Кемеровской области рассказали о новых жертвах вируса следующее:

  • У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитного состояния, заболевания печени, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
  • У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания печени. Она проживала в Белове.
  • У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Она проживала в Кемерове.

Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусом заболели более 1 400 кузбассовцев.

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