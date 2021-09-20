Несколько человек устроили потасовку на улице в Кемерове

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Очевидцы рассказали о драке, произошедшей на улице в кузбасской столице. Правоохранители прокомментировали инцидент.

Как отметили пользователи Сети, инцидент произошел на проспекте Октябрьском около ТЦ "Спутник". По их словам, группа мужчин "начала цепляться" к подросткам, после чего разгорелся конфликт.

– Один достал нож и начал им размахивать, – говорится в публикации.

Ка размещенных в соцсетях кадрах видно, как некоторые участники драки держали в руках биты. Один человек упал на землю, но после смог самостоятельно подняться.


По информации ГУ МВД региона, потасовку случилась в четверг, 16 сентября, около торгового объекта на проспекте Октябрьском. Правоохранители выезжали на место после сообщения от горожан, но участники конфликта успели скрыться.

– Участников инцидента ни на улице, ни в близлежащих дворах не оказалось. В дежурную часть также не поступало информации о гражданах, получивших возможные травмы, – рассказали в ведомстве VSE42.Ru.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. Также отмечается, что был опрошен сотрудник ЧОП, который попытался предотвратить драку.

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