Несколько человек устроили потасовку на улице в Кемерове

Как отметили пользователи Сети, инцидент произошел на проспекте Октябрьском около ТЦ "Спутник". По их словам, группа мужчин "начала цепляться" к подросткам, после чего разгорелся конфликт.
– Один достал нож и начал им размахивать, – говорится в публикации.
Ка размещенных в соцсетях кадрах видно, как некоторые участники драки держали в руках биты. Один человек упал на землю, но после смог самостоятельно подняться.
По информации ГУ МВД региона, потасовку случилась в четверг, 16 сентября, около торгового объекта на проспекте Октябрьском. Правоохранители выезжали на место после сообщения от горожан, но участники конфликта успели скрыться.
– Участников инцидента ни на улице, ни в близлежащих дворах не оказалось. В дежурную часть также не поступало информации о гражданах, получивших возможные травмы, – рассказали в ведомстве VSE42.Ru.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. Также отмечается, что был опрошен сотрудник ЧОП, который попытался предотвратить драку.
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