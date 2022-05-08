Несколько человек скончались в результате ДТП на кузбасской трассе

Накануне, 7 мая, в социальных сетях появилось сообщение о смертельном ДТП, случившемся в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе. Пользователи сообщили, что не обошлось без погибших.

– Жесткое, жуткое ДТП в поселке Чкаловский 15 км от Ленинска-Кузнецкого, сообщается, что два трупа точно (стиль автора сохранен – прим. ред.), – заявили очевидцы.

Позднее произошедшее прокомментировали сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. По данным правоохранителей, автоавария случилась около 22:40 на дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Предварительно установлено, что водитель кроссовера Volvo XC90 выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail.

– В результате столкновения водитель и пассажир "Ниссана", а также пассажир автомобиля "Вольво" скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира "Вольво" получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров впоследствии скончался, – рассказали в пресс-службе ведомства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.