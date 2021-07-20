Несколько человек с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

По данным местных властей, на утро вторника, 20 июля, в Кузбассе умерли еще пять человек, зараженных коронавирусом.

– У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы и заболевания печени. Она проживала в Юрге,– указано в сводке.

Общее число жертв за все время пандемии составило 919. В больницах получают лечение от опасного вируса 1 899 пациентов, а под пристальным наблюдением медицинских специалистов находятся 13 596.