Несколько человек с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

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Число жертв COVID-19 выросло в Кемеровской области за сутки, названы сопутствующие патологии погибших и места проживания.

По данным местных властей, на утро вторника, 20 июля, в Кузбассе умерли еще пять человек, зараженных коронавирусом.


У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Юрге.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1986 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы и заболевания печени. Она проживала в Юрге,– указано в сводке.

Общее число жертв за все время пандемии составило 919. В больницах получают лечение от опасного вируса 1 899 пациентов, а под пристальным наблюдением медицинских специалистов находятся 13 596.

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