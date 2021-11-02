Несколько человек с коронавирусом скончались в Кузбассе за день

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в регионе скончались еще четверо пациентов, лечившийся от коронавирусной инфекции.
– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Березовском.
У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Гурьевске, – рассказали представители власти.
Кроме того, сегодня стало известно о 307 новых случаях заражения в Кузбассе.
Таким образом с начала пандемии в Кемеровской области диагноз COVID-19 был поставлен 64 236 раз. В настоящее время продолжают получать лечение 2 084 человек, а 1 468 скончались от последствий вируса.
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