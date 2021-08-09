Несколько человек с COVID-19 скончались в Кузбассе от воспаления легких

За минувшие 24 часа скончались еще пять человек, которые ранее заразились коронавирусом. Все они страдали от серьезного воспаления легких, вызванное вирусом. Общее число летальных исходов достигло 1 024. Подробности об умерших сообщили в правительственном Telegram-канале.

- У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках.



У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке, - говорится в сообщении.

Медики также выявили среди кузбассовцев новых зараженных. Всего с начала распространения COVID-19 в Кемеровской области заразились 47 855 человек. За этот же период 44 924 пациента сумели справиться с болезнью.

В настоящее время под наблюдением специалистов остаются еще 12 865 граждан, 1 907 пациентов получают лечение.