Накануне, 10 апреля, в социальных сетях появились кадры серьезного ДТП, произошедшего в Беловском округе на автодороге "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск". Инцидент произошел около 07:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia K5, двигаясь на разрешающий сигнал на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи для обеспечения беспрепятственного проезда. Медики при этом спешили на вызов: на машине были включены проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал. В результате этого Kia столкнулась с ГАЗель NEXT.

– В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 45-летней фельдшеру и 51-летней медсестре скорой, передвигавшимся на пассажирских сидениях, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.