+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Несколько человек пострадали в ДТП с машиной "скорой" в Кузбассе

0
Фото:  

Правоохранители раскрыли подробности автоаварии, в которой участвовала карета скорой помощи.

Накануне, 10 апреля, в социальных сетях появились кадры серьезного ДТП, произошедшего в Беловском округе на автодороге "Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск". Инцидент произошел около 07:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia K5, двигаясь на разрешающий сигнал на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи для обеспечения беспрепятственного проезда. Медики при этом спешили на вызов: на машине были включены проблесковые маячки синего цвета и специальный звуковой сигнал. В результате этого Kia столкнулась с ГАЗель NEXT.

– В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 45-летней фельдшеру и 51-летней медсестре скорой, передвигавшимся на пассажирских сидениях, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео: Инцидент | ЧП Ленинск-Кузнецкий/Полысаево

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35234

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined