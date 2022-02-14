Несколько человек пострадали в ДТП с двумя машинами на кузбасской АЗС

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В Сети жители кузбасского города поделились кадрами с последствиями жесткого столкновения двух автомобилей на АЗС. В ГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили о нескольких пострадавших.

В воскресенье, 13 февраля, в 0:31 по местному времени на улице Аэродромная, 11 в городе Белово произошло серьезное ДТП, в результате которого травмы различной степени тяжести получили сразу несколько человек. Местные жители отметили, что по указанному адресу расположена АЗС.


По данным стражей закона, автомобилист за рулем Chevrolet Niva при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу ВАЗ-2190, в результате чего произошел жесткий контакт транспортных средств.

Водитель Chevrolet Niva не имел права на управление машиной, также автомобиль не был зарегистрирован в соответствии с установленными правилами. На руках у участника аварии не было полиса ОСАГО, – прокомментировали AVOKADO в областной ГИБДД.

Правоохранители призвали автомобилистов не пренебрегать правилами ПДД, в частности не садиться за руль без права управления транспортом.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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