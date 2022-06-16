Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом на кемеровском проспекте

По данным кемеровской Госавтоинспекции, водитель Mitsubishi, 33-летняя женщина, двигалась по проспекту Ленина в направлении улицы Волгоградской. Предварительно, при перестроении автомобилистка не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автобусом.

В результате ДТП пострадали три пассажирки общественного транспорта, рассказали правоохранители корреспонденту AVOKADO. Травмы получили: 64- и 52-летняя женщины, а также 16-летняя девушка. Все они самостоятельно обратились за помощью к медикам, которые оказали пострадавшим разовую помощь.

Напомним, ранее об инциденте в редакцию AVOKADO сообщил постоянный читатель, который также поделился кадрами с места происшествия.