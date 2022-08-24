Несколько человек пострадали в ДТП на проспекте в Новокузнецке

Накануне, 23 августа, новокузнечане сообщили, что на проспекте Курако случилось ДТП с участием двух автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что иномарки получили серьезные повреждения.

В ОГИБДД по Новокузнецку журналисту AVOKADO рассказали, что дорожный инцидент произошел возле дома №53/3 в 17:50. По предварительной информации, водитель Hyundai Accent, двигаясь в сторону улицы Рудокопровой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Tucson, после чего тот наехал на бордюр. В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Accent 1967 года рождения, а также водитель и пассажир Hyundai Tucson 1968 года рождения.

По данным правоохранителей, из-за выезда на встречную полосу с начала 2022 года в Новокузнецке произошло 11 ДТП, в которых четыре человека погибли и 24 – пострадали. Госавтоинспекция южной столицы Кузбасса напоминает, что выезд на полосу встречного движения несет в себе опасность. Перед выполнением маневра автомобилист должен убедиться в его безопасности. Кроме того, водители должны содержать транспортное средство в исправном состоянии и при движении учитывать дорожную обстановку.