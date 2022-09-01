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Несколько человек пострадали при дорожном инциденте в Новокузнецке

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Фото:  

В Новокузнецке случилось ДТП с участием нескольких машин, среди которых был "КамАЗ".

В социальных сетях появились кадры, снятые на месте столкновения автомобилей в Новокузнецке. На фотографии видно, что на правом борту иномарки появилась глубокая вмятина, а сам автомобиль оказался прижат к грузовику. За подробностями журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


Правоохранители рассказали, что автоавария произошла вечером 31 августа на улице Гончарова. По предварительной информации, водитель Toyota выезжал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Honda. Иномарки столкнулись, и от удара Toyota отлетела в стоящий на второстепенной дороге "КамАЗ".


В результате ДТП пострадали трое: водитель и пассажиры Toyota, среди которых был несовершеннолетний. Им было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, установлено, что водитель не был пристегнут.


Отметим, что 31 августа на этом же участке дороги произошло другое ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что на пересечении неравнозначных дорог водитель, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить транспортным средствам на главной дороге. Кроме того, во время движения должны быть пристегнуты ремнями безопасности все, кто находится в автомобиле.

Фото:  
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