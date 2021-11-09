Несколько человек попали в больницу после утреннего ДТП с трамваем в Кемерове

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, около 7:40 по местному времени водитель "Тойота Королла"

при повороте налево во двор дома не уступил дорогу трамваю, который двигался по рельсам в непосредственной близости. В результате габаритный транспорт с людьми протаранил легковушку, после чего машина на несколько метров пронеслась с вагоном. В это время в салоне автомобиля находились двое людей и малолетний ребенок.

– В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения были доставлены 3 человека: водитель иномарки и 2 его пассажира – женщина и 2-летний мальчик. Водитель и пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии с пострадавшими проводится проверка.