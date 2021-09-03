Несколько человек погибли во время просушки погребов в Кемерове

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Подготовка хранилищ закончилась трагическими последствиями для четверых горожан в кузбасской столице. О серии инцидентов, произошедших в городе, сообщил мэр.

Все случае произошли на минувшей неделе. Всего их было шесть, из которых своевременно помощь была оказана только в двух, в остальных – люди погибли. В погребах, где горожанам требовалась вмешательство со стороны, работали сотрудники местной службы спасения.


В связи с вышеописанными обстоятельствами, градоначальник напомнил, что горожанам, планирующим спуститься в погреб, необходим компаньон и страховочная веревка. Перед тем же, как зайти в помещение, его необходимо проветрить. В ходе самих работ под землей мэр посоветовал почаще выходить на воздух.


Напомним, что накануне о подобном случае сообщили сотрудники следкома. Только произошел инцидент не в Кемерове, а в другом кузбасском городе.

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