Несколько человек погибли во время просушки погребов в Кемерове

Все случае произошли на минувшей неделе. Всего их было шесть, из которых своевременно помощь была оказана только в двух, в остальных – люди погибли. В погребах, где горожанам требовалась вмешательство со стороны, работали сотрудники местной службы спасения.

В связи с вышеописанными обстоятельствами, градоначальник напомнил, что горожанам, планирующим спуститься в погреб, необходим компаньон и страховочная веревка. Перед тем же, как зайти в помещение, его необходимо проветрить. В ходе самих работ под землей мэр посоветовал почаще выходить на воздух.

Напомним, что накануне о подобном случае сообщили сотрудники следкома. Только произошел инцидент не в Кемерове, а в другом кузбасском городе.