Руководители прокопьевских предприятий, где поставили прививку от коронавируса все сотрудники, получили сертификаты о "бесковидных зонах". Глава Прокопьевска Андрей Мамаев в ходе городского штаба по коронавирусу вручил четыре соответствующих документа, о чем написал в соцсетях.

— На сегодняшний день в городе привиты 40% от числа, требуемого для создания коллективного иммунитета, — сказал Мамаев.

Градоначальник добавил, что на текущий момент сбавить темпы заболеваемости можно только при помощи вакцинации.