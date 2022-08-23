Несколько автобусов перестанут работать в Кемерове 26 августа

Согласно информации пресс-службы администрации города Кемерова, в грядущую пятницу, 26 августа, прекратят работу несколько автобусных маршрутов. Данная мера будет предпринята из-за перекрытия движения транспорта по проспекту Притомскому, который выделят для гостей Московской площади. Именно там пройдет празднование Дня шахтера.

С 16:30 до окончания мероприятий будет отменена работа следующих автобусов:

№88 "д.п. «Шалготарьян» – ж/д вокзал";

№84 "д.п. Шалготарьян – КЭМЗ";

№90А "д.п. "Центральный" - СК "Кузбасс-Арена".

При этом остальной пассажирский транспорт будет ходить по расписанию буднего дня.