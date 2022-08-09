Несколько автобусных маршрутов в Новокузнецке изменят схему движения

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Власти южной столицы Кузбасса предупредили о нововведениях в схеме движения общественного транспорта.

Согласно официальной информации, с 11 августа текущего года движение нескольких автобусов в Новокузнецке изменится.


Маршрут №8 при движении в прямом направлении от остановки "30 квартал" по улице Ленина до остановки "Советская площадь" далее по маршруту, при движении в обратном направлении от остановки "Советская площадь" по улице Обнорского, проезду Техническому до остановки "30 квартал" с выполнением всех существующих остановок.


Маршруты №№23, 88, 345 при движении в обратном направлении от остановки "Советская площадь" по улице Обнорского, проезду Техническому и далее по маршруту с выполнением всех существующих остановок, сообщают специалисты Управления по транспорту и связи Новокузнецка.


Отмечается, что изменения вызваны необходимостью капитального ремонта трамвайного пути на улице Ленина.

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