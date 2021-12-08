Несчастный случай с двумя рабочими произошел при строительстве "Кузбасс-Арены"

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Двое работников стройки сорвались с подъемника при возведении спорткомплекса "Кузбасс-Арена" в Кемерове. Объектом занимается ООО "СДС-Строй".

Представители Министерства строительства Кузбасса рассказали, что при работе на объекте нарушались правила использования подъемника. Согласно требованиям, его необходимо размещать на выносных опорах. При этом рабочие должны использовать страховочные пояса. Однако опоры подъемника были установлены на снег, поэтому соскользнули с прокладок. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу министерства.

– Работники были в защитных касках и со страховочными поясами, но в процессе подъема отстегнули пояса от люльки, что и привело к падению при перемещении стрелы вышки, – рассказали в Минстрое Кузбасса.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным специалистов, повреждений арматурой у рабочих нет.


Напомним, что на строительство "Кузбасс-Арены" власти выделили 7,5 млрд рублей. Тендер на создание спорткомплекса выиграла компания ООО "СДС-Строй". Ожидается, что строительство объекта завершится в 2022 году.

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