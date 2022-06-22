Нерегулярные рейсы общественного транспорта возмутили кемеровчан

Накануне в социальных сетях появилась жалоба от кемеровчан, которые возмутились нерегулярной работой общественного транспорта. По словам горожан, проблема наблюдается с маршрутами №40т, №67 и №54. Жители кузбасской столицы посетовали, что им приходится подолгу ожидать транспорт на остановке.

‒ Когда начнет уже в нормальном режиме 40т? 67 автобус ходит через рейс, 54 автобус ходит через рейс. Сейчас лето, можно постоять, и то не всегда, а зимой что будет? ‒ высказались кемеровчане в одном из пабликов "ВКонтакте".

Чтобы разобраться в причинах, по которым работа обозначенных маршрутов якобы оказалась нерегулярной, корреспондент AVOKADO обратился в администрацию города Кемерово. Специалисты обещали подготовить комментарий по данной ситуации.