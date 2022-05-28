Неравнодушный кузбассовец спас тонущих лосят

Накануне в социальных сетях появилось видео, на которое попало спасение лосят в Таштагольском районе. По всей видимости, детеныши переходили водоем и застряли в иле. Находившиеся рядом кузбассовцы поспешили прийти им на помощь.

Судя по ролику, один из мужчин зашел прямо в воду и вытащил сначала одного, а затем и второго лосенка. Вероятно, животные находились в "ловушке" достаточно давно, потому что не смогли сразу встать на ноги. Кузбассовец вытащил детенышей на берег, где их уже ждала мать-лосиха.

Пользователи Сети похвалили мужчину за смелый поступок.