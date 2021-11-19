Непьющий кузбассовец предложил свою кандидатуру на должность QR-менеджера

27-летний житель города Ленинск-Кузнецк разместил на популярном сайте свое резюме на должность некого QR-менеджера. Он отметил, что может заниматься проверкой граждан на наличие документов о прохождении вакцинации от COVID-19 на входе в места, куда не допускаются антипрививочники.

– Добросовестный, не пьющий и ТД. Проверка QR кодов на входе, – указал автор в тексте.

Соискатель имеет гражданство РФ, а вот в графе образования прописано, что хоть и высшее, но до сих пор не закончено. Его желаемая заработная плата составила всего 15 000 рублей.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что рекрутеры подсчитали зарплату кемеровских QR-контролеров.