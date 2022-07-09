Непроходимая дорога у детской поликлиники возмутила кемеровчан

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Фото:  

Дорога у кемеровской детской поликлиники на Южном стала непроходимой, о чем редакции интернет-журнала AVOKADO сообщила жительница города.

Жители Заводского района кузбасской столицы рассказали интернет-журналу AVOKADO о бездорожье у детской поликлиники на улицы Ульяны Громовой,4. Со слов местной жительницы, ямы появились на обозначенном участке давно, а вот ремонтировать их специалисты не торопятся и поэтому, чтобы безопасно подъехать к медучреждению, автомобилистам приходится сбрасывать скорость. В противном же случае, по мнению собеседницы издания, в дырах "можно оставить колеса".


Судя по предоставленным фото, проезжая часть, действительно, практически полностью усыпана неровностями. При этом на кадрах видна и старая заплатка, однако, как заметно, ситуация от этого лучше не стала. Горожанка выразила надежду, что местные власти обратят свое внимание на дороги на Южном и в ближайшее время разберутся с этой ситуацией.

Фото: Avokado

Да!
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