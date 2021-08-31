Неприятный запах в Новокузнецке стал поводом для новой проверки прокуратуры

По словам жителей Новоильинского района Новокузнецка неприятных запах в воздухе возник из-за деятельности птицефабрик, расположенных неподалеку. Ранее работа предприятий уже вызывала жалобы горожан.

В связи с этим сотрудники новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку совместно со специалистами Роспотребнадзора. Им предстоит проверить предприятия "Кузбасская птицефабрика" и "Кузбасский бройлер" на соблюдения законов в области охраны атмосферного воздуха, а также обращения с отходами.

Отметим, что запах в Новоильинском районе города неоднократно становился поводом для жалоб местных жителей. В последний раз глава района пообещал привлечь к этой проблеме экспертов Роспотребнадзора.