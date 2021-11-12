Непривитые новокузнечане потеряют доступ к вакцине в ТЦ из-за QR-кодов

О возможности привиться в пункте вакцинации от коронавирусной инфекции, который развернут в здании крупного торгово-развлекательного комплекса в Новокузнецке, поинтересовалась одна из местных жительниц в Сети.

– А в пункт вакцинации можно пройти? – задалась вопросом горожанка.

Официальный ответ последовал от представителей "Планеты", которые сообщили, что без документов о проставлении прививки против вируса COVID-19 с понедельника, 15 ноября, в здание человек попасть не сможет, а поэтому в пункт вакцинации антипрививочники без QR-кодов не пройдут.

– Здравствуйте! К сожалению, с 15.11 посещение ТРЦ без перечисленных документов невозможно в соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10 ноября 2021 года № 155-рг, – заявили они в соцсети "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный ТРЦ в Новокузнецке закрыл вход для граждан без QR-кодов.