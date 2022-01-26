Непригодные к перевозке пассажиров трамваи возмутили новокузнечан

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В южной столице Кузбасса люди выразили недовольство видом трамваев, которые не только обросли грязью, но и, по их мнению, полностью непригодны к перевозке граждан.

Жители южной столицы Кузбасса признались, что находиться в городских трамваях им не комфортно из-за ветхости внутренней обшивки. Так, интернет-пользователь разместил в Сети фотографию с "внутренностями" пассажирского вагона. Судя по кадру, внутри от старости полопалась краска, а в крупных трещинах скопились пыль и грязь.

Вот на сколько старые и непригодные трамваи в Новокузнецке, заявил местный житель.

Однако в комментариях подписчики сообщества не поддержали новокузнечанина, который, по их мнению, слишком придирчив к общественному транспорту. Так, некоторые заявили, что и в других городах ходят старые вагоны, однако, никакой проблемы в этом нет, разве что эстетический дискомфорт.

Фото: ВКонтакте / "Новокузнецк сейчас"

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