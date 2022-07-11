Непригодная для питья коричневая жидкость просочилась в дома кузбассовцев

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница беловского поселка Инской пожаловалась на грязную воду, отчистить которую не способен даже специальный фильтр. Так, девушка указала, что жидкость, поступающая в дома из-под крана, не пригодна для питься, готовки и даже купания детей.

‒ Сегодня, чтобы набрать ванну для малышки, пришлось сооружать фильтр из нескольких медицинских масок! Результат на фото, ‒ следует из текста сообщения.

На кадре видно, что медицинская маска, которую, предположительно, рассказчица для наглядности окунула в воду, оказалась темно-коричневого цвета.

В ответ администратор сервиса заявил, что передал обращение специалистам, чтобы они его проработали.