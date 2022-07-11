Непригодная для питья коричневая жидкость просочилась в дома кузбассовцев

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Житель кузбасского поселения пожаловались, что не могут ополоснуть детей и попить водопроводной воды из-за грязного осадка.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница беловского поселка Инской пожаловалась на грязную воду, отчистить которую не способен даже специальный фильтр. Так, девушка указала, что жидкость, поступающая в дома из-под крана, не пригодна для питься, готовки и даже купания детей.

Сегодня, чтобы набрать ванну для малышки, пришлось сооружать фильтр из нескольких медицинских масок! Результат на фото, следует из текста сообщения.

На кадре видно, что медицинская маска, которую, предположительно, рассказчица для наглядности окунула в воду, оказалась темно-коричневого цвета.


В ответ администратор сервиса заявил, что передал обращение специалистам, чтобы они его проработали.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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