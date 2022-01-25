Событие состоится в четверг, 10 февраля, в 18:30
В программе – хоровая музыка ярчайшего представителя "французской шестерки" Франсиса Пуленка.
Пуленк – живительный мелодический ручей, подобный Моцарту и Шуберту. Яркое мелодическое дарование проявилось в жанре хоровой музыке. Она необычайно глубока и эмоционально многогранна: сдержана, сумрачна, меланхолична и вместе с тем светла, свежа, открыта, гармонична, по-шубертовски мелодична, естественна и легка. Она обращается к небу, к Богородице, к свету, она очищает душу и этим привлекает людей и ХХI века.
В программе – StabatMater для сопрано и хора с органом, Литания Черной Богоматери для женского хора и органа, мотеты.
Исполнители:
Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина, дирижер Ольга Бигеева),
Солисты Елена Пухова, Татьяна Саломатова.
Партия органа – Дмитрий Ушаков (г. Томск)
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