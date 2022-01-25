Событие состоится в четверг, 10 февраля, в 18:30

Вечер хоровой музыки "Неповторимый голос Парижа"

В программе – хоровая музыка ярчайшего представителя "французской шестерки" Франсиса Пуленка.

Пуленк – живительный мелодический ручей, подобный Моцарту и Шуберту. Яркое мелодическое дарование проявилось в жанре хоровой музыке. Она необычайно глубока и эмоционально многогранна: сдержана, сумрачна, меланхолична и вместе с тем светла, свежа, открыта, гармонична, по-шубертовски мелодична, естественна и легка. Она обращается к небу, к Богородице, к свету, она очищает душу и этим привлекает людей и ХХI века.

В программе – StabatMater для сопрано и хора с органом, Литания Черной Богоматери для женского хора и органа, мотеты.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина, дирижер Ольга Бигеева),

Солисты Елена Пухова, Татьяна Саломатова.

Партия органа – Дмитрий Ушаков (г. Томск)

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.