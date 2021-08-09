Непогода в Кемерове привела к задержке нескольких авиарейсов

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В Международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова произошла задержка нескольких самолетов, которые прибывали в кузбасскую столицу этим утром.

По данным кемеровской воздушной гавани, утром 9 августа не смогли приземлиться три самолета из Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга. Первый, согласно расписанию, должен был сесть еще в 05:55, однако его расчетное время прибытия 10:30. Рейс из столицы, по расчетам, прилетит в 10:29, однако первоначально его время прибытия составляло 07:05.


Наименьшее отставание от расписания оказалось у рейса из Санкт-Петербурга. Он должен был приземлиться в 07:20, однако задержался до 08:40. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.


Причиной задержек стал сильный туман, который накрыл Кемерово утром.

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