Непогода принесла ураган в Кемерово

Днем пятницы, 20 августа, горожане в местных пабликах начали сообщать о возникновении урагана в городе. Так, очевидцы рассказывали о том, что из-за непогоды на проспекте Притомском прошлась буря из пыли, которая, как предположил один из комментаторов, поднялась из-за ведущихся неподалеку строительных работ. Образовавшееся явление перекрыло почти весь обзор автомобилистов.
Видео: vk.com / Инцидент Кузбасс
Неприятными последствиями непогода обернулась и для жителей ЖК «Кемерово-сити». Из-за сильного ветра от двух домов комплекса частично оторвался фасад. При этом одна из частей свалившихся с дома материалов упала, как отметил автор, рядом с девочкой. Ураган также снес москитные сетки с некоторых окон.
Видео: vk.com / Инцидент Кузбасс
Ветер дул на территории комплекса с такой силой, что заставил отходы из мусорных баков парить по улицам города. Более того, под его «управлением» начал кататься один из самих контейнеров. Однако негативных последствий с повреждением чьего-либо транспорта удалось избежать благодаря бдительному кемеровчанину. Прозванный героем в соцсетях мужчина ударом ноги сумел остановить катившийся бак.
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