Непогода принесла ураган в Кемерово

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Мощный ветер раскидал мусор по улицам кузбасской столицы, поднял пыль на дорогах и частично «оголил» фасады жилых зданий. Последствиями стихийных «буйств» местные жители поделились в Сети.

Днем пятницы, 20 августа, горожане в местных пабликах начали сообщать о возникновении урагана в городе. Так, очевидцы рассказывали о том, что из-за непогоды на проспекте Притомском прошлась буря из пыли, которая, как предположил один из комментаторов, поднялась из-за ведущихся неподалеку строительных работ. Образовавшееся явление перекрыло почти весь обзор автомобилистов.

Видео: vk.com / Инцидент Кузбасс

Неприятными последствиями непогода обернулась и для жителей ЖК «Кемерово-сити». Из-за сильного ветра от двух домов комплекса частично оторвался фасад. При этом одна из частей свалившихся с дома материалов упала, как отметил автор, рядом с девочкой. Ураган также снес москитные сетки с некоторых окон.

Видео: vk.com / Инцидент Кузбасс

Ветер дул на территории комплекса с такой силой, что заставил отходы из мусорных баков парить по улицам города. Более того, под его «управлением» начал кататься один из самих контейнеров. Однако негативных последствий с повреждением чьего-либо транспорта удалось избежать благодаря бдительному кемеровчанину. Прозванный героем в соцсетях мужчина ударом ноги сумел остановить катившийся бак.

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