Неожиданное препятствие возникло на пути кузбасских школьников

Накануне на странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось видео, опубликованное жителем поселка Металлплощадка. Мужчина запечатлел, как учащиеся местной школы проходят на территорию учреждения, перелезая через высокий забор, заметенный снегом.
‒ Вот так выглядит безопасная дорога в школу. Хотя буквально недавно здесь был проход, ‒ прокомментировал происходящее кузбассовец.
На жалобу мужчины ответили представители администрации Кемеровского муниципального округа.
‒ Место, указанное в Вашем видео, является несанкционированным проемом, который был закрыт для предотвращения проникновения людей, не имеющих отношения к учебному процессу, на территорию школы, ‒ отметили сотрудники администрации.
Специалисты также отметили, что для доступа школьников и учителей в ограждении имеется достаточное количество входов с дверьми.
Фото: ВКонтакте / Алексей Воронистый
Загрузка комментариев