Неосторожный тракторист лишил электричества целый район в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса часть пользователей лишилась света из-за неосторожности водителя трактора, который сбил опору линии электропередачи. О произошедшем сообщил мэр города Сергей Кузнецов в социальных сетях.

По данным чиновника, без электроэнергии остались 35 детских садов, 19 учебных учреждений, девять медицинских объектов, 19 ВНС, две КНС и один дом престарелых, что в Новоильинском районе.

Для ликвидации последствий ЧП на место инцидента выезжали энергетики. Отмечается, что при необходимости специалисты подключат социально значимые объекты к резервным источникам электроснабжения.