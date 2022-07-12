Неосторожные кузбассовцы лишились в доме потолка из-за огненного ЧП

Накануне 11 июля в 17:38 поступило сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме на улице Сухая Речка Новокузнецкого городского округа. На тушение на одной автоцистерне выехали пять пожарных.

– К их прибытию из-под крыши строения шел дым. Как итог: обгорело потолочное перекрытие на площади 3 "квадрата", – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Причиной возникновения пламени, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Свою работу на объекте специалисты завершили в 17:51 по местному времени.