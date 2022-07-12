Неосторожные кузбассовцы лишились в доме потолка из-за огненного ЧП

0
Фото:  

В одном из домов в Новокузнецком городском округе разгорелся пожар. Подробности об огненном ЧП корреспонденту AVOKADO раскрыли в ГУ МЧС по Кузбассу.

Накануне 11 июля в 17:38 поступило сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме на улице Сухая Речка Новокузнецкого городского округа. На тушение на одной автоцистерне выехали пять пожарных.

К их прибытию из-под крыши строения шел дым. Как итог: обгорело потолочное перекрытие на площади 3 "квадрата", – прокомментировали AVOKADO в экстренных службах региона.

Причиной возникновения пламени, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Свою работу на объекте специалисты завершили в 17:51 по местному времени.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38082

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined