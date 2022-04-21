Неосторожность стала причиной серьезного пожара в кузбасском жилом доме

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Пожар произошел в жилом доме в кузбасском городе. В качестве предварительной причины возгорания названа неосторожность при обращении с огнем.

Возгорание в доме и хозяйственных постройках на улице Кольцевая в Ленинске-Кузнецком произошло под утро в районе 4:16 по местному времени. На момент прибытия бригады из 15 пожарных пламя охватило кровлю жилого здания и небольшие строения на участке.

– В результате обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, а также частично обгорела стена снаружи. В кирпичном гараже сгорели вещи. Общая площадь составила 89 м² , – прокомментировали в ГУ МЧС по Кузбассу.
Отмечается, что хозяйственные постройки сгорели полностью. Предварительно, огонь возник из-за неосторожности.
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