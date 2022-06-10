Неосторожность спровоцировала ночью крупный пожар в Кузбассе

Минувшей ночью в 00:56 борцы с огнем получили сигнал о возгорании дома на улице Саратовская в Киселевском городском округе. Одноэтажное строение оказалось нежилым. К слову, пламя уничтожило и постройку на участке. К тушению были привлечены 13 человек на трех автоцистернах.

– На момент прибытия первого подразделения крыша дома и хозяйственная постройка полностью объяты пламенем, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

В результате полностью сгорела и обрушилась обрешетка кровли дома, обгорела стена снаружи дома, крыша и кровля хозяйственной постройки. Площадь возгорания составила 88 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.